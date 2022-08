Eixo SP libera tráfego no acesso a Salmourão

A Eixo SP Concessionária de Rodovias concluiu a manutenção emergencial na alça de acesso da SP 294 – Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, que liga o eixo principal à SPA 571 (via secundária ao município de Salmourão).

A Concessionária fez a substituição da tubulação na alça de entrada e melhorias na alça de saída, que apresentava irregularidades no pavimento.

A recuperação do trecho foi determinada pela equipe de engenharia da regional de Dracena, depois que análises técnicas identificaram recalque na pista, um desnível que pode causar acidentes pela diferença de altura no pavimento. “A observação constante do corpo de engenharia e das equipes de inspeção de tráfego é determinante para identificar qualquer intercorrência na geometria da rodovia e agir com rápida resposta. É um trabalho minucioso que reflete na segurança do motorista”, conclui José Geraldo de Andrade, superintendente de Obras da Eixo SP.