Policiais militares resgatam crianças de carro dentro do Rio Paraná em Paulicéia

A suspeita da Polícia Militar é a de que o veículo tenha caído dentro do rio após a motorista, que é a mãe das crianças, ter sofrido um “surto psicótico”.

Quando chegaram à rampa de acesso ao Rio Paraná para o atendimento da ocorrência, os policiais depararam-se com o carro parcialmente submerso e com um menino, de nove anos, que é autista, saindo de dentro do veículo.