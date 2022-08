Com sinais de embriagues e sem CNH, mulher é presa após morte de motociclista em acidente

O corpo do jovem, Julio Cesar Oliveira Moreno de 26 anos, foi velado no Memorial São Vicente e o sepultamento ocorreu às 17h no Cemitério da Saudade.

O jovem foi vítima de um o gravíssimo acidente ocorrido na Rua Marechal-do-Ar Eduardo Gomes, na madrugada deste domingo.

A condutora do carro foi identificada na UPA e foi presa em flagrante. Ela apresentava sinais de embriaguez e não possuía CNH. Com base em todos os fatos o Dr. Flávio Delgado de Melo decidiu pela prisão em flagrante da mulher pelo crime de homicídio doloso, neste caso com dolo eventual.

A condutora passou por audiência de custódia neste domingo e o Juíz converteu sua prisão em flagrante para prisão preventiva.