Jovem de 28 anos de idade morre afogado em cachoeira

Um jovem identificado por Paulo César, morreu no início da tarde deste domingo 28, em uma cachoeira no bairro Água Limpa em Rinópolis.

O jovem estaria na cachoeira com outros amigos brincando quando o mesmo afundou e não mais retornou.

Cerca de duas horas depois, o corpo do jovem foi encontrado e após os trabalhos da Perícia foi removido pela Funerária Frei Galvão, para o IML de Tupã.

O corpo de Bombeiro de Tupã e as polícias Civil e Militar do município de Rinópolis estiveram no local e a ocorrência foi encaminhada pela CPJ de Tupã.