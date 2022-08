DRACENA: Projeto aprovado na Câmara fixou novos subsídios ao prefeito, vice e secretários municipais

Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Dracena realizada na segunda-feira (22) foi aprovado pela maioria dos vereadores o Projeto que fixou os novos subsídios do prefeito André Lemos, dos secretários do Poder Executivo e do vice-prefeito Guido Baggio.

Com essa decisão o subsídio do prefeito passou para R$ 21.514,06 e dos secretários e do vice-prefeito estão fixados em R$ 8.605,60, aumento de 13%.

O artigo 1º do referido projeto de lei diz que a definição dos novos subsídios acontece por força do artigo 28 da Lei Orgânica Municipal e que os recursos para o aumento virão das dotações orçamentárias próprias que constam no orçamento vigente.

As fotos da Assessoria de Imprensa do legislativo mostram momentos da sessão.