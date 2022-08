FLÓRIDA: Homem entra em quintal para “pegar laranjas”, furta ferramentas e é preso pela Polícia Militar

Um homem de 36 anos de idade foi preso pela Polícia Militar em Flórida Paulista acusado de furtar objetos do interior de uma casa nesta segunda-feira (29).

Em sua versão no boletim de ocorrência, aos policiais, o acusado teria dito que entrou no quintal da residência localizada na Avenida Prefeito Eder Prando (antiga Circular), para pegar laranjas do pé existente no local, mas ao ver que a porta estava aberta e sem chave, adentrou o imóvel apossando se de serras, uma caixa com ferramentas, uma marreta de ferro, um estilete, tomada elétrica e alguns fios que foram colocados em uma sacola e levados pelo mesmo.

O proprietário em sua versão, informou que ao notar o furto e desconfiar da autoria, encontrou o acusado na via pública com a sacola em que estavam os objetos furtados e que ao tentar conversar com ele, houve a tentativa de fuga e abandono dos materiais.

Vítima e autor entraram em luta corporal. O autor foi contido até a chegada da Polícia Militar.

Com a chegada da PM os ânimos foram acalmados e o acusado levado para atendimento médico, pois havia sido golpeado com uma barra de ferro na cabeça.

Após atendimento ele foi liberado pela médica plantonista da Santa Casa de Misericórdia.

Na residência do acusado foram encontrados vários outros produtos provenientes de furto, inclusive, alguns deles da vítima que o conteve.



Durante a apresentação da ocorrência, ficou constatado que havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça contra o acusado de furto.

Ele foi autuado em flagrante por furto, dado o cumprimento da prisão e elaborados os documentos de praxe, sendo conduzido para a Cadeia Pública de Adamantina.

Os objetos foram devolvidos para a vítima. A Polícia Civil vai apurar os fatos e com a prisão do homem, outros furtos poderão ser elucidados.