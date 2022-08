MARIÁPOLIS: Vereador pede benfeitorias e reparos no bairro Mourão a pedido dos moradores

Em sessão da Câmara Municipal de Mariápolis, o vereador Sigmar Dantas Pereira apresentou indicação solicitando a administração municipal a realização de diversas benfeitorias e ou serviços públicos no bairro Mourão.

Entre as benfeitorias solicitadas pelo vereador está a retirada de tubulação de esgoto que porventura estiver disposto na rua, atrapalhando o fluxo de veículos; limpeza de todas as vias pavimentadas no bairro e não apenas a principal; vistoria e manutenção de postes de iluminação pública; e, vistoria, reforma e consertos de vazamentos de prédio público localizado no bairro.

Ressaltou o vereador que o pedido de benfeitorias e reparos são solicitações de moradores do bairro Mourão, sendo todos de fácil execução por parte da administração municipal.