PARAPUÃ: Continuam as obras na área da piscina do PPC

Prosseguem a todo o vapor, as obras na área da piscina do PPC (Parapuã Piscina Clube), localizadas no centro da cidade.

No local estão investindo R$ 621.475,90 sendo que R$ 550.000,00 destinado pelo Governo do Estado de São Paulo através da Secretaria de Desenvolvimento Regional e o município de Parapuã entrou com R$ 71.475,90 de contrapartida.

Está sendo executada construção de hall de entrada pela rua Vitória, novos vestiários, construção de muros de fechamento, troca de todo o revestimento do entorno a piscina, nova rede hidráulica na piscina e novo revestimento e adequação da profundidade.

A empresa que ganhou a licitação e está realizando a obra é a Rizzi Construtora Ltda. ME.

De acordo com informações da Prefeitura Municipal de Parapuã a intensão é entregar a obra até o final deste ano.