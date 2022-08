ADAMANTINA: Já em funcionamento desde julho, Poupatempo é oficialmente inaugurado

A unidade do Poupatempo de Adamantina foi inaugurada oficialmente na tarde da última sexta-feira (26) com a participação de autoridades municipais, regionais e estaduais. O órgão está em funcionamento no município desde o mês passado (julho) e tem capacidade para 130 atendimentos/dia.

Para a cerimônia, o prefeito anfitrião Márcio Cardim e a vida Dinha Santos Gil, acompanhados pelos secretários municipais, receberam chefes do executivo de outras cidades da região e a presença do secretário de Estado de Governo, Marcos Penido, que veio especialmente para inaugurar a unidade adamantinense representando o governador Rodrigo Garcia.

“Através da parceria e apoio dos prefeitos, temos consigo levar as políticas públicas onde elas precisam ir: até cada cidadão, transformando vidas. E esta unidade do Poupatempo aqui, em Adamantina, é uma prova disso, porque a ação foi transformada em realidade. E hoje temos um Governo do Estado verdadeiramente municipalista”, destacou a autoridade estadual no discurso.

O anúncio que Adamantina ganharia o Poupatempo ocorreu em outubro de 2021, durante a visita do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Carlão Pignatari, que na oportunidade ocupava o cargo de governador em exercício.

Os serviços disponíveis no local são: RG; Carteira de Vacinação COVID-19; Renovação de CNH; Licenciamento Digital; Atestado de Antecedentes Criminais; Carteira de Trabalho Digital, entre outros.

Para ter acesso aos serviços que estão disponíveis, os agendamentos podem ser feitos de forma virtual ou pelo totem que está na entrada do prédio. No espaço, funcionam ainda Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT); Procon e Banco do Povo.

O Poupatempo de Adamantina fica localizado na Avenida da Saudade, nº 1.072 – na mesma sede onde ficava o Ganha Tempo, próximo ao Parque dos Pioneiros, e funciona de segunda a sexta das 9h às 17h e aos sábados, das 9h às 13h.