Com início na sexta, Expô Araçatuba deve receber mais de 250 mil visitantes

Segundo a organização do evento, a expectativa de receber mais de 250 mil visitantes e movimentar mais de R$ 30 milhões.

O evento, que tem o propósito de resgatar a tradição do agronegócio da região, será realizado no Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado, em Araçatuba (SP), de 2 a 11 de setembro.

Em um espaço com mais de 100 mil m², a exposição vai contar com opções de lazer e atividades do setor de agronegócio.