Lucélia estreia com vitória na Copa Marília de Handebol

No último domingo (28), a equipe do Instituto de Excelência Hand Futuro / Prefeitura de Lucélia estreou com vitória na Copa Marília de Handebol.

Os jogos aconteceram na cidade de Marília onde o selecionado masculino venceu a equipe de São José do Rio Preto pelo placar de 34 a 14. Já o time feminino, desfalcado pela ausência de algumas atletas, foram superadas por Rio Preto pelo placar de 21 a 16.

Ainda, no último dia 20 de Agosto, a equipe masculina comandada pelo coordenador voluntário Lico Vieira foi até Araçatuba realizar mais uma partida pela Liga Regional. Naquela ocasião os lucelienses brigavam pela invencibilidade e pelas primeiras colocações na competição, frente a forte e tradicional equipe de Pereira Barreto, conquistando uma importante vitória, fechando com o placar de 32 a 27.

“Estamos figurando entre os líderes da Liga de Handebol e agora começamos bem a Copa Marília”, relatou Lico. “Nossa meta é conquistar as melhores posições nestas competições e também chegar preparados e com muito ritmo para os jogos abertos do interior em Outubro que acontecerá em paralelo a esses dois campeonatos. Estamos motivados e daremos continuidade ao bom desempenho”.

Os próximos compromissos serão no dia 11 de setembro na cidade de Araçatuba contra os donos da casa nas categorias masculina e feminina.

De acordo com o coordenador, o confronto da equipe masculina frente a Araçatuba é uma briga direta pela invencibilidade e também pela liderança da competição.

“Sabemos da qualidade e tradição do handebol de Araçatuba, mesmo assim, com os pés no chão estamos focados para jogar de igual para igual e trazer mais um resultado positivo para nossa cidade “, finalizou Lico.