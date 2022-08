Osvaldo Cruz Sub-15 perde para o São Bento em Sorocaba pelo Campeonato Paulista

Com o gol tomado no início da segunda etapa, a equipe Sub-15, do Osvaldo Cruz F.C. sofreu sua segunda derrota por 1 a 0, diante do São Bento de Sorocaba, pela segunda rodada do Campeonato Paulista de Futebol de Categoria de Base.

A partida foi realizada sábado passado (27) pela manhã no Estádio Municipal Valter Ribeiro em Sorocaba.

Com o resultado o time do Osvaldo Cruz F.C. está na última colocação do Grupo 22 do Campeonato Paulista de Futebol Sub-15.

PALMEIRAS VENCE

O time do Palmeiras que está na mesma chave, superou sem dificuldade o Desportivo Brasil, ao vencer por 3 a 1, em jogo na capital paulista.

CLASSIFICAÇÃO

Palmeiras- 6; Desportivo Brasil -3, São Bento – 3 e Osvaldo Cruz-00

TUPÃ

A equipe do Osvaldo Cruz F.C. volta a campo na competição pela terceira e última rodada do primeiro turno contra o time do Desportivo Brasil, no sábado (3) no Estádio Municipal Alonso Carvalho Braga “Alonsão ” em Tupã.

JOGADORES

A equipe do Osvaldo Cruz F.C. do treinador Samuel Japonês, conta em seu elenco com jogadores de Adamantina, Lucélia, Pracinha, Indaiá do Aguapeí distrito de Flórida Paulista e além de outros estados.