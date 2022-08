SALMOURÃO: Prefeita faz entrega de kit esportivo

A prefeita de Salmourão Sônia Gabau, o secretário de Esporte Everton e a secretária da Educação Susana fizeram a entrega de kit de material esportivo para a creche escola Professora Maria Helena Specian Fiani e Projeto Espaço Amigo.

Foram entregues dominó, quebra cabeça, jogo uno, damas, jogo da velha, banco imobiliário, desafio das cores, boliche, jogo de memória, bolas de futsal, vôlei, futebol e de borracha, cone, corda, raquete de tênis e bolsão de bola de tênis.

Os materiais recebidos complementam a compra de R$ 17 mil em produtos esportivos adquiridos com recursos próprios; além disso, a prefeita Sonia Gabau ressaltou os investimentos previstos no esporte, como o alambrado do Estádio Municipal.

O secretário Everton destaca que a administração municipal vem atendendo prontamente todas as áreas do esporte do município. “Na primeira etapa atendemos alunos da EMEFI Stela Boer Maioli e agora, os alunos da creche escola e projeto Espaço Amigo. Tudo graças ao trabalho da prefeita Sônia, vice Marcia e o apoio dos vereadores”, destacou.