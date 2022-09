Dois morrem e 20 ficam feridos em acidente de ônibus no interior de SP

Conforme o Hospital Geral de Promissão, 17 pessoas estão hospitalizadas no local, algumas em estado grave e outras em estado estável. Já a assessoria da Santa Casa de Lins informou que três vítimas do acidente estão internadas na unidade, com ferimentos leves.

De acordo com a Polícia Rodoviária, há suspeita de que um dos pneus do ônibus estourou e, por isso, o motorista teria perdido o controle da direção e batido contra uma placa de trânsito. Com o impacto, o veículo tombou no acostamento.