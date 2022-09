Acidente envolve carro e caminhonete na SP-294

Um veículo Gol e uma caminhonete D20 se envolveram em acidente na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), município de Parapuã (SP), no início da tarde desta quinta-feira, dia 1.

Ainda segundo informações do Parapuã em Foco, a colisão traseira aconteceu por volta das 14h30 na altura do quilômetro 565 da SP-294. Felizmente, os condutores dos veículos não teria sofrido ferimentos.

A equipe de reportagem do Parapuã em Foco seguia de Osvaldo Cruz para Parapuã quando no quilômetro citado acima flagrou acidente, apurando com a funcionários da Concessionária EIXO-SP, realizava o atendimento para ambos envolvidos no acidente, que devido a realizada de obras naquele trecho foi implementado o sistema Siga/Pare, e no local ocorreu a colisão do Gol na traseira da caminhonete.