Aspumulu vence e se classifica para a semifinal do Campeonato Veteranos de Lucélia

A equipe do Aspumulu/ Supermercado Santa Terezinha/ Bangolas Lanches/ TW Bar conquistou sua classificação para semifinal do 1º Campeonato Veterano Municipal acima de 40 anos de Futebol Médio de Lucélia.

A conquista da classificação foi na vitória por 2 a 1, com gols de André Rocha e Claudinho Parapuã, diante do time do Amigos da Bola Afupel realizado domingo (28) no Campo da Afupel.

A sétima rodada teve ainda o time da Academia Bussi vencendo por 3 a 1, o Clube dos 40/ Restaurante Panela Caipira.

OITAVA RODADA

Neste domingo (4) acontece novamente no campo da Afupel duas partidas pela oitava rodada com os seguintes jogos: na primeira partida às 9h00 o Sintético F.C. enfrenta Academia Bussi e na segunda Amigos da Bola/ Afupel enfrenta Pracinha.

CLASSIFICAÇÃO

1°) Lugar – ABC/ Rennô- 15- Classificado, 2º) Aspumulu-13 – Classificado), 3º) Clube dos 40- 7, 4º) Academia Bussi – 7, 5º) Amigos da Bola- 4, 6º) Pracinha- 3 e 7º) Sintético- 00

ARTILHEIRO

Reginaldo “Regi” – 10 gols (ABC/ Rennô)

DEFESA MENOS VAZADA

Pedro Agra – 2 gols tomado – (Aspumulu)

ARBITRAGEM

Judá Artigos e Eventos Esportivo de Lucélia

ORGANIZAÇÃO

DELL (Diretoria de Esportes Lazer de Lucélia) – Diretor de Esportes Eduardo Fattinnanzi “Lambari”

Na foto, o goleiro Pedro Agra e zagueiro Ronaldo, do Aspumulu, equipe da defesa menos vazada competição.