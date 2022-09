Deputado Reinaldo Alguz e Tânia Fruchi visitam o comércio floridense

O deputado Reinaldo Alguz (União Brasil), que esse ano disputa uma vaga para Deputado Federal, juntamente com a candidata a Deputada Estadual, Tania Fruchi, estiveram nesta sexta-feira (2), visitando o comércio floridense.

Na oportunidade Reinaldo e Tânia foram recepcionados pelo ex-vice prefeito José Andriotti, pela ex-vereadora Neide Aléssio Camacho e a floridense Beth Gohara.

Os floridenses juntamente com os candidatos, percorreram o comércio de Flórida Paulista visando a eleição deste ano.

Reinaldo Alguz é engenheiro agrônomo por formação e empresário na cidade de Dracena. Ingressou na vida pública em 2006, elegendo-se deputado estadual de São Paulo pelo Partido Verde, sendo reeleito outras três vezes (2010, 2014 e 2018).

Sua atuação parlamentar se destaca pelo incentivo à economia sustentável com proteção aos recursos naturais, desenvolvimento do Oeste do Estado e defesa da saúde e da vida humana baseadas nos princípios cristãos.

Como deputado enviou diversos recursos para Flórida Paulista nos três mandatos com benefícios em diversas áreas e com destaque para o setor de Saúde onde a Santa Casa que atende toda população floridense foi bastante beneficiada, além de recursos para asfalto, transporte, entre outros.

Tania Fruchi, também é do partido União Brasil, nasceu em Dracena, é administradora e atua na política há mais de 15 anos. Trabalhou diretamente com o deputado Reinaldo Alguz em Dracena, com isso passou a se dedicar à construção da unidade política no centro-oeste paulista.