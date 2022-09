FLÓRIDA: Com “costelão fogo de chão” Bar do Catenga promove encontro de amigos

Evento será neste sábado (3) com show ao vivo



O Bar do Catenga de Flórida Paulista realizará neste sábado (3), um encontro de amigos e clientes.

Para o evento, foram programadas apresentações de música ao vivo e costelão fogo de chão.



O evento tem como finalidade confraternizar os floridenses e deve receber inclusive pessoas de outras cidades da região e de outros cantos do Brasil que nasceram ou que moraram na Cidade Amizade.

A entrada no evento é gratuita, sendo cobrada apenas a consumação. O Bar do Catenga fica na Avenida José Fróio, ao lado do Posto Cardoso.