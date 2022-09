FLÓRIDA: Prefeitura investe em merenda escolar de qualidade aos alunos

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista, através da Secretaria Municipal de Educação, investe cada vez mais em merenda escolar de qualidade aos alunos da rede municipal de ensino.

As escolas que atendem ao todo cerca de 1.033 alunos diariamente, possuem em seu cardápio de almoço, uma dieta regida de alimentos saudáveis e de qualidade comprovada pela profissional capacitada e nutricionista Daniele Boton Fúrio Marcellani.

Os cardápios da alimentação escolar são elaborados pelo RT do PNAE, tendo como base a utilização de alimentos in natura ou minimamente processados, de modo a respeitar as necessidades nutricionais, os hábitos alimentares, a cultura alimentar da localidade e pautar-se na sustentabilidade, sazonalidade e diversificação agrícola da região e na promoção da alimentação adequada e saudável.

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista investe cada vez mais na alimentação do ensino público por acreditar no futuro de cada criança/estudante do município visando sempre suprir suas necessidades de forma saudável, ofertando semanalmente frutas in natura, legumes e verduras.