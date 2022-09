Motorista de carro de prefeitura sai com ferimentos leves após grave acidente

Acidente ocorreu na SP-294



O motorista de um veículo Renault Kwid, pertencente à frota da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Tupi Paulista sai com ferimentos considerados leves de um acidente ocorrido na noite desta quinta-feira (1) na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros – (SP-294).

O acidente ocorreu próximo ao Hospital da Unimed em Dracena e envolveu o veículo de passeio e um caminhão.

Com a colisão, o carro ficou totalmente destruído. O caminhão envolvido no acidente teria se evadido do local.

A vítima recebeu o socorro pelas equipes da concessionária que administra a rodovia e Corpo de Bombeiros, sendo encaminhada para uma unidade de saúde. As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.