Sub-15 do Osvaldo Cruz F.C. joga amanhã pelo Campeonato Paulista

Em busca de conquistar a primeira vitória e os três pontos, para sair da última colocação do Grupo 22 da competição, a equipe Sub-15 do Osvaldo Cruz F.C. volta a campo pela terceira rodada da terceira fase do Campeonato Paulista de Futebol de Categoria de Base.

A equipe do treinador Samuel Japonês (Foto) vai enfrentar o Desportivo Brasil, neste sábado (3) às 9h00, no Estádio Municipal Alonso Carvalho Braga “Alonsão” em Tupã.

A equipe do Osvaldo Cruz F.C. vem de dois resultados negativos diante do Palmeiras e São Bento de Sorocaba (pelo mesmo placar 1 a 0).

CLASSIFICAÇÃO

Palmeiras- 6, Desportivo Brasil -3, São Bento – 3 e Osvaldo Cruz-00

JOGADORES

A equipe do Osvaldo Cruz F.C. conta em seu elenco com jogadores de Adamantina, Lucélia, Pracinha, Indaiá do Aguapeí Distrito de Flórida Paulista e além de outros estados.