Tombamento de moto na SP-294 deixa uma vítima grave

A companheira do motociclista sofreu ferimentos leves

A Polícia Militar Rodoviária Base Operacional de Adamantina, registrou um grave acidente no início da noite desta sexta-feira (02), na Rodoviária Comandante João Ribeiro de Barros, no km 574 em Osvaldo Cruz.



Informações levantada pela reportagem, dão conta de que o acidente se trata de um tombamento de moto, deixando um casal de Osvaldo Cruz feridos.

As vítimas seguinte sentido Osvaldo Cruz a Adamantina quando no km citado veio tombar a motocicleta.



A vítima mais grave se trata de um jovem de 21 anos, que foi socorrido para a Santa Casa de Osvaldo Cruz, onde em seguida transferido para o Hospital Clínica em Marília, já sua companheira ficou levemente ferida recebendo aos cuidados médicos.



Apoiaram a ocorrência a Polícia Científica e Concessionária Eixo SP.