Carro capota em acidente na Rodovia SP-294 em Marília

Dois carros se envolveram em um acidente na noite deste domingo (4), na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) em Marília. Um dos veículos chegou a capotar.

A batida aconteceu no quilômetro 447, próximo da indústria Marilan, por volta das 21h30, no sentido Marília a Garça.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma mulher ficou retida no interior do automóvel que capotou. Ela foi conduzida com ferimentos leves ao pronto-socorro do Hospital das Clínicas pelo Samu.

As outras vítimas negaram atendimento médico. Ainda não há informações sobre o que teria causado o acidente. Até a manhã desta segunda-feira (5) não havia registro do caso na Polícia Civil.