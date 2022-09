DRACENA: Reinaugurada mais uma obra de ampliação e melhoria de ESF

A Estratégia da Saúde da Família (ESF) ‘Albert Sabin’, também conhecida por Posto São Manoel, foi reinaugurada na manhã do dia 29, com a presença de autoridades municipais, entre Executivo e Legislativo, representantes da Santa Casa, Unifadra Fundec, AME, Consórcio Intermunicipal de Saúde da Nova Alta Paulista (CISNAP) e população.

A unidade estava fechada desde 2019 e a atual administração municipal concluiu a obra herdada da gestão municipal anterior promovendo vários reparos necessários.

As instalações ficaram amplas, bem arejadas, com salas para efetuar curativos, coleta do exame de Papanicolau, coleta de sangue, administração de medicação, consultas odontológicas, acompanhamento da gestante e do bebê, entrega de preservativos e contraceptivos, atendimento domiciliar, entre outros serviços. Conta também com um veículo 0 km para servir ao atendimento domiciliar.

A unidade atenderá uma grande porção de moradores de bairros como Alvorado, Vila Correia, parte do Jardim Vera Cruz e da Vila Barros, Emílio Zanatta e demais adjacentes.

A equipe é formada pelo médico Yuri Valeta, a enfermeira responsável Daniele Aparecida Alves Martins, a auxiliar de enfermagem Dedijane Fava e na recepção Adriana Bruchieri.

O prefeito André Lemos ressaltou a alegria de poder entregar para população a unidade de saúde. Comentou ainda que era motivo de orgulho também poder reinaugurar o ambiente com um veículo 0 km na porta, para poder servir aos moradores que necessitarem do atendimento em suas casas. Também citou a importância de ser realizado um atendimento de qualidade àqueles que procurarem pela ESF. “Prezo que todos que passarem por aqui sejam bem atendidos, bem tratados, porque ninguém vai a uma unidade de saúde sem que não precise, por isso peço a melhor atenção ao público”, afirmou o prefeito.

André ainda pontuou as várias ações desenvolvidas pelo governo dele e sua equipe que já foram concretizadas e muitas outras que estão previstas para acontecer, como a reforma total do Terminal Rodoviário.

A secretária de Saúde Cláudia Luginick agradeceu todo esforço da equipe para que tal reinauguração pudesse ser concretizada.