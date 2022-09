FLÓRIDA: Programação de 7 de setembro terá torneio de futebol e passeio ciclístico

A Prefeitura de Flórida Paulista, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer divulgou uma programação especial que será realizada no feriado de 7 de setembro.

A programação do evento terá atividade esportiva com a realização de torneio de futebol médio livre e passeio ciclístico.

O torneio de futebol será realizado no Centro de Lazer a partir das 9h, e as inscrições estão abertas aos interessados até terça-feira (6) na sede da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer.

Já o passeio ciclístico comemorativo terá seu percurso de 3 km, com saída às 8h, e passando pelas principais ruas e avenidas de Flórida Paulista. No final do trajeto, os inscritos participarão de um sorteio de duas bicicletas e outros brindes.