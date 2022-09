OSVALDO CRUZ: Sesi oferece curso de robótica para alunos de outras escolas

Depois do papel destacado das unidades do Sesi no mundial de robótica realizado recentemente no Brasil, a direção da escola resolveu ampliar as aulas para crianças e jovens que não fazem parte do Serviço Social da Indústria.

Crianças e adolescentes que estudam em outras escolas poderão fazer inscrição e também estudarem robótica na escola Sesi.

O professor Vinicius Rossini, orientador de educação digital do Sesi de Osvaldo cruz, informou que toda rede Sesi já está pensando nessa ideia de passar esses conhecimentos para além das classes da escola, e proporcionar esse pensamento computacional lógico para todo mundo ter acesso. “Por isso a escola Sesi de Osvaldo Cruz está com um curso de robótica gratuito, onde os alunos vão aprender tratamento de dados, aprender a programar numa placa que se chama Microbit, e o aluno vai sair com um início no pensamento lógico. Eles vão programar uma placa e aprender a fazer pesquisas mais eficientes”, disse.

O curso do Sesi terá quatro turmas, sendo duas kids com idade de 9 a 11 anos, e duas teens de 12 a 15 anos, aberto a todos os alunos que tenham essa idade, tanto da escola pública quanto particular.

Outro ponto importante é que o aluno não precisa levar nenhum material, pois a escola vai fornecer tudo que for necessário, e a inscrição será online.

Segundo o professor Vinicius, o curso terá 15 aulas e vai até o mês de dezembro. As vagas são limitadas a 30 alunos por turma. Mais informações pelo telefone (18) 3528-2632.