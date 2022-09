Subiu! Grêmio Prudente vence Flamengo-SP por 2 a 1 e garante acesso invicto à Série A3

O Grêmio Prudente está na Série A3 do Campeonato Paulista. O tão almejado acesso do Gavião Carcará para próxima temporada da terceira divisão do Paulistão veio na tarde deste sábado após a vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, de Guarulhos, no Estádio Paulo Constantino, o Prudentão, no jogo de volta da semifinal do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, a Bêzinha, quarta divisão do Paulistão.

Depois de 13 anos, desde o OPEC (Oeste Paulista Esporte Clube) em 2009, Presidente Prudente volta a ter uma equipe na A3 do Campeonato Paulista. Após duas temporadas de queda nas semifinais, o Gavião Carcará quebrou a zica, espantou o Corvo e finalmente saiu da gaiola da Bêzinha para poder bater asas até à A3 do ano que vem.

Com uma campanha irretocável, de 14 vitórias, seis empates e nenhuma derrota em 20 jogos, os invictos de Marcos Campagnollo vão em busca da cereja do bolo: o título da Bêzinha. Para copar o certame, o Grêmio Prudente terá que superar Itapirense ou Grêmio São-Carlense, que se enfrentam neste domingo em Itapira e duelam pela segunda vaga do acesso e, consequentemente, na decisão da Bêzinha. Na ida, 1 a 1 em São Carlos. A equipe de Itapira tem a vantagem do empate.

O JOGO

Meia hora antes do melão rolar, com clima de jogo grande, que foi, milhares de pessoas aguardavam o início da decisão do acesso nas bancadas do Prudentão.

Quando a gorduchinha rolou, jogo muito movimentado e com gols, para os dois lados, nos 10 minutos iniciais: o primeiro saiu com o zagueiro Eduardo Biazus, que concluiu de cabeça uma fatiada de Rafinha em cobrança de escanteio, aos 7, e abriu o placar para o Grêmio Prudente; depois, aos 9, o atacante Matheus João, do Flamengo, também de cabeça, igualou o marcador.

Após os gols, a partida continuou pegada, porém mais truncada e com a marcação das duas equipes atentas. Com maior volume de jogo, o Grêmio, em suas tradicionais triangulações pelos flancos do campo, tentava o segundo. No contra-ataque e com bolas alçadas na área defensiva do Carcará, o Corvo buscava a resposta.

Após pausa para hidratação na metade do primeiro tempo, tal como um jogo de xadrez, cada movimento era estudado e calculado. Aos 37 minutos da primeira etapa, brilhou a estrela de Jeferson Dí Maria, que letal dentro da área, deu xeque-mate na zaga do Flamengo. Predestinado, o camisa 9 do Grêmio Prudente recebeu um passe açucarado do maestro da tarde, Rafinha, e não perdoou: Grêmio Prudente 2, Flamengo 1.

Foi o décimo gol de Dí Maria na Bêzinha.

Inflamada, a torcida do Grêmio Prudente deu um show à parte. Cânticos ao som dos bumbos, sinalizadores, bexigas em azul e vermelho e muita festa. Dentro de campo, o segundo tempo foi morno em vários momentos e quente em alguns. Após 45 mais acréscimos, o Carcará foi libertado da gaiola e agora jogará pelo título da Bêzinha nos dois próximos finais de semana. A finalíssima será no Prudentão. No ano que vem, seu lugar é na A3.

FALA, CAMPAGNOLLO!

Reverenciado pela torcida e jogadores após o apito final, o técnico Marcos Campagnollo na coletiva de imprensa falou sobre a alegria de comandar o Grêmio Prudente invicto rumo ao acesso, concretizado neste sábado. “Alegria e satisfação. Desde que chegamos aqui no primeiro dia, esse era nosso objetivo”, pontuou o treinador do Grêmio agradecendo também à diretoria do clube que deu crédito a sua filosofia de trabalho.

“Agora, é o seguinte: o peso da Bêzinha ficou para trás, é um campeonato muito difícil, estressante, são 36 times. A gente chegar ao acesso é muito difícil e isso nos gabarita a agradecer por tudo fizeram aqui pela gente. Agora é pensar grande”, realçou Campagnollo ao falar sobre o horizonte do clube no futuro. “A2 no que vem, buscar [vaga] no Brasileiro. A cidade merece isso”, concluiu o treinador.

FICA NO GRÊMIO?

Ao jornal O Imparcial e a Rádio Comercial, Campagnollo desconversou sobre a sua presença no Grêmio Prudente na próxima temporada. “Vamos conversar com o presidente. Temos muita coisa pra a gente acertar. Agora vamos pensar somente na comemoração. Temos um título aí pra buscar. Tenho uma prata na Matonense e agora quero buscar o ouro e temos condições!”.

À reportagem, o treinador avaliou que a campanha invicta com o Grêmio Prudente é o melhor trabalho de sua carreira. “Tanto em termos de grupo, tanto em termos de estrutura nos foi fornecida pela diretoria e por tudo o que fizemos para conseguir este acesso invicto”, finalizou Marcos Campagnollo.