ADAMANTINA: Prefeitura realiza desfile alusivo a Independência do Brasil

Em comemoração aos 200 anos da Independência do Brasil, que aconteceu no dia 7 de setembro de 1822, a Prefeitura de Adamantina realiza na quarta-feira (7), um desfile cívico-militar em alusão a data.

Na tarde de segunda-feira (5), foi realizada uma reunião com o objetivo de alinhar os últimos detalhes que envolvem a programação.

O desfile terá início às 9h com o Hino Nacional Brasileiro executado pela Banda Marcial de Adamantina (BAMAD) em frente ao palco. Posteriormente, tem início o desfile dos participantes pela Avenida Rio Branco.

Participarão do desfile Tiro de Guerra, BAMAD, Lar dos Velhos, Pai Nosso Lar, Conselho do Idosos, Fundo Social de Solidariedade, CRAS, Capoeira do Bem, unidades escolares do município, grupos de ciclismo, hockey sobre patins, demolay, veteranos do Tiro de Guerra, Polícia Civil e Militar, Veteranos do Corpo de Bombeiros e Corpo de Bombeiros.

A expectativa é que passem pela avenida mais de dois mil participantes. As Polícias Civil, Militar, Corpo de Bombeiros e Prefeitura desfilarão com suas viaturas.