Cerimônia de abertura da Expo Prudente ocorre nesta terça, às 19h

A Expo Prudente 2022 “De tudo, para todos – Desenvolvimento e Agronegócio”, evento que integra as comemorações dos 105 anos da cidade, começa nesta terça-feira, 6 de setembro, no Recinto de Exposições Jacob Tosello. A cerimônia oficial de abertura será às 19h, com a presença das principais autoridades do município.

Também haverá uma apresentação especial das crianças assistidas pela SAS (Secretaria Municipal de Assistência Social), por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Projeto Aquarela.

No primeiro dia de evento, a atração principal é Ana Castela, show gratuito, além de Duda Bertelli e MC Matheuzim.

Também haverá leilões, palestras e empresas expositoras. O Abrigo de Animais e o CCZ também estarão na Expo Prudente com cães e gatos para adoção. O abrigo de animais já tem cerca de 100 cães para adoção, entre adultos e filhotes. Cerca de 50 filhotes serão levados para adoção durante o evento. Os animais também estão sendo divulgados no [email protected]