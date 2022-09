JUNQUEIRÓPOLIS: Diretoria de Obras coordena mais uma etapa de recapeamento asfáltico em ruas e avenidas

A prefeitura de Junqueirópolis executou mais uma etapa do projeto de recapeamento asfáltico nas ruas e avenidas da cidade com massa CBUQ, a mesma qualidade de pavimento aplicado nas vias já recapeadas.

Sobre o recapeamento, o prefeito Osmar Pinatto disse que nessa etapa os recapes foram realizados pelas empresas vencedoras da concorrência feita através de licitação, sendo empresas especializadas para o devido fornecimento de mão de obra, aplicação de materiais de primeira linha e equipamentos para execução de obra de recapeamento asfáltico em CBUQ.

As obras foram divididas em dois blocos através de recursos do estado, proveniente de emendas parlamentares, sendo investidos R$1.418.333,94, para o recape de 24.635,40 m², no primeiro bloco realizado pela Empresa M.C. Construções e Serviços Ltda de Junqueirópolis.

Nesse 1º bloco foram recapeadas: rua Zenzo Sato – trecho entre a av. Geraldo Fudo e a rua Antônio Granero Porta; rua Curitiba – trecho entre a rua Sebastiana de Oliveira e a rua Florianópolis; rua Zeca da Cunha – trecho entre a av. Junqueira e a rua São Luiz; av. 07 de Setembro – trecho entre a av. Rio Branco e a rua José Bonifácio; rua José Bonifácio – trecho entre a av. Bandeirantes e a av. Junqueira; rua Victor Junqueira – trecho entre a rua Tiradentes e a rua José Bonifácio; rua Tiradentes – trecho entre a av. Junqueira e a rua Victor Junqueira; rua Independência – trecho entre a rua Curitiba e a rua Victor Junqueira.

No 2º bloco, o recapeamento asfáltico foi realizado pela empresa Obras e Serviços Fator S/A de São Paulo – Capital, cobrindo 18.791,84 m², tendo como investimento o valor de R$ 1.148.219,54.

Neste bloco foram recapeados: rua Zeca da Cunha (trecho entre a av. 07 de Setembro e a av. Junqueira); rua Washington Luiz (trecho entre a av. 07 de Setembro e a rua Victor Junqueira) e av. Junqueira (trecho entre a av. Rio Branco e a rua José Bonifácio).

As obras foram fiscalizadas e acompanhadas pela diretoria de Obras e Planejamento de Junqueirópolis.