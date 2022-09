MARIÁPOLIS: Polícia Militar passa a contar com novo comandante

O 1º Sargento PM Elton, que durante mais de 5 anos esteve no comando do Grupamento da Polícia Militar de Mariápolis, sempre prestativo nos trabalhos realizados, principalmente em defesa da segurança de toda comunidade, deixou o Município para um novo desafio na 2ª Companhia de Polícia Militar de Adamantina.

“Quero agradecer a toda sociedade civil de Mariápolis, bem como aos órgãos parceiros: Poder Judiciário, Polícia Civil, Prefeitura Municipal, Conselho Tutelar, CONSEG, Órgãos de imprensa, entre outros tantos outros, por esses mais de cinco anos de parceria em favor da segurança pública”, destacou.

“Deixo também meus sinceros agradecimentos a todo efetivo policial-militar que esteve trabalhando ao meu lado durante esse tempo, policiais honrados, leais e compromissados com a causa pública, profissionais com os quais excelentes resultados foram obtidos”, lembrou.

Desta forma o Grupamento da Policia Militar de Mariápolis agora está sob o comando do 3º Sargento PM Gabriel, profissional extremamente capacitado para dar continuidade ao trabalho estabelecido e desenvolver outros projetos importantes para o município.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, o Sargento Gabriel se colocou à disposição da população de Mariápolis e ressaltou seu compromisso em juntamente com os demais componentes do Grupamento Policial de manter a ordem pública, garantindo a segurança da população mariapolense, bem como promover a integração entre Polícia e comunidade, provocando uma maior participação do cidadão tanto na segurança quanto na prevenção local. “Juntos somos Mais”, frisou.