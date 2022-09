Rodrigo Garcia autoriza concurso público para 15 mil professores

O governo do estado de São Paulo autorizará nesta terça-feira (6) a realização de concurso público para contratar professores. A decisão será publicada no Diário Oficial.

Segundo a Secretaria Estadual de Educação, o concurso prevê a contratação de 15 mil professores —10,7 mil para jornada de 40 horas semanais e 4,3 mil para a de 25 horas.

Há datas para o concurso? Ainda não há informações detalhadas sobre quando o concurso deve acontecer. Somente após a publicação da autorização, que acontece nesta terça-feira, a pasta da Educação pode planejar os próximos trâmites —sendo um deles, a data da prova.

Falta professor. A autorização do concurso para professores acontece meses após um estudo da Repu (Rede Escola Pública e Universidade) mostrar que 17% das aulas dos itinerários formativos —disciplinas que são escolhidas pelos alunos para cursar no ensino médio— estão sem docentes.

Depois da divulgação do número, a secretaria chegou a abrir 2.900 vagas temporárias, mas também não conseguiu preencher todas as posições. O prazo para contratação se encerrou em 2 junho devido as regras eleitorais. Neste período, a pasta chegou a liberar que aulas de geografia e história, por exemplo, pudessem ser oferecidas por professores sem formação na área.

A falta de professores na rede está relacionada a maior oferta de aulas do novo ensino médio e ao aumento de escolas do PEI (Programa de Ensino Integral) —usado por Rodrigo na campanha eleitoral. De 2019 para cá, o governo aumentou de 364 para 2.050 escolas nesse formato.

Segundo a secretaria, as turmas que estão sem professores recebem conteúdo gravado do Centro de Mídias.

Na última pesquisa Datafolha, divulgada na semana passada, o atual governador apareceu em terceiro lugar na corrida eleitoral com 15% das intenções de voto. Em primeiro lugar, está Fernando Haddad (PT) com 35% e Tarcísio de Freitas (Republicanos) com 21%.

Desde 2015 sem concurso. O estado paulista não realiza novos concursos para contratação de professores desde 2015. A última chamada para os classificados aconteceu em 2019.

Um ano antes, em 2018, o então governador Márcio França (PSB) chegou a autorizar um concurso, mas, em 2019, João Doria (PSDB) suspendeu a autorização.