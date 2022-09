FLÓRIDA: Alunos da escola Pércio participam de simulado de júri no Fórum

Os alunos do ensino médio da Escola Estadual Dr. Pércio Gomes Gonzáles de Flórida Paulista participaram de um simulado de júri popular realizado nas dependências do Fórum da comarca local.

O evento organizado pela unidade escolar em parceria com o corpo técnico do Fórum ocorreu no Salão do Júri, onde professores, alunos e convidados foram recepcionados pela juíza de direito dra. Ruth Duarte Menegatti e profissionais do Poder Judiciário.

Para o simulado, foi escolhida uma situação em que havia a necessidade da realização do júri e atribuídos aos alunos os papéis de juiz, promotor de justiça, advogados de acusação e defesa e demais serventuários que atuam neste tipo de circunstância.

Com a atividade, os alunos puderam desenvolver habilidades e conhecer mais uma das ações que são desenvolvidas na rotina de um Fórum, além de abrir os horizontes para que os mesmos possam iniciar a projeção de um futuro profissional.

“A interação entre o corpo docente e alunos da escola Pércio com o Judiciário sem dúvidas é muito benéfica. Através dela, os alunos além de exercerem a cidadania, tornam-se mais responsáveis pelos seus atos e têm mais ciência de seus direitos e deveres como comunidade escolar. O Fórum estará sempre de portas abertas para ações deste cunho, auxiliando na formação dos futuros cidadãos”, afirmou dra. Ruth Duarte Menegatti ao jornalismo Folha Regional.