LUCÉLIA: Saúde oferece capacitação em primeiros socorros

A Secretaria Municipal de Saúde de Lucélia, por meio do Núcleo de Educação Permanente e Humanização (NEPER -H), com o apoio do Senar e do Sindicato Rural, ofereceu uma capacitação em primeiros socorros com aplicação de aulas teóricas e práticas ministradas pelo palestrante Thiago Pongeluppi.

Participaram os profissionais e trabalhadores da área da Saúde de todas as unidades que assistem a população de Lucélia (Centro de Saúde, ESFs, COL, Caps e Residência Terapêutica).

A capacitação enfatizou tópicos: o que fazer (avaliação, como ajudar; como controlar a situação; tratamento/ procedimento); segurança pessoal, análise primária, parada cardiorrespiratória, asfixia; hemorragias, olhos, ouvidos, nariz; lesões de tecidos moles, amputações traumáticas; queimaduras, curativos, fraturas, desmaio e dor torácica súbita.

O objetivo da ação foi de prevenir acidentes e promover a educação em Saúde, visando sempre o bem-estar da população.