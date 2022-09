FLORA RICA: Curso de operador e manutenção de tratores forma mais uma turma

No período de 29 de agosto à 2 de setembro aconteceu em Flora Rica o curso de operação e manutenção de tratores.

Realizado através da parceria entre o Senar (Serviço de Aprendizagem Rural), Sindicato Rural de Junqueirópolis, Prefeitura Municipal de Flora Rica e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, o curso contou com a participação de 15 pessoas.

O curso possibilita a capacitação dos agricultores para a operação de tratores agrícolas para as operações de preparo de solo, como aração, gradagem, roçagem, entre outras formas, e a orientação dos alunos para a correta condução das máquinas, e os cuidados tanto nas operações como na manutenção das máquinas agrícolas, como troca de filtros, lubrificação e mecânica.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente Inaldo Nascimento esta foi a quarta turma formada no curso de operação e manutenção de tratores em Flora Rica, através desta parceria que vem beneficiando inúmeras pessoas do município com cursos de qualificação.

Além de o curso ser inteiramente gratuito, todos os participantes receberão certificado de conclusão.