FLÓRIDA: Galácticos vencem Torneio da Independência

A Prefeitura de Flórida Paulista, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer promoveu ontem, feriado de 7 de setembro, Torneio de Futebol Médio em comemoração ao Dia da Independência.

O torneio acabou como campeão a equipe dos Os Galácticos, Amigos e Amigos terminou em segundo lugar e o Indaiá/Primeira Veículos em terceiro lugar.

As equipes foram premiadas com troféus e medalhas.

Ainda com a forma de celebrar o Dia da Independência do Brasil, foi realizado o 2ª Passeio Ciclístico da Independência que contou com a presença de diversos ciclistas do município.

O passeio teve o apoio do Lions Clube, Polícia Militar, equipe de saúde e ambulância.

O encerramento aconteceu no centro do Jardim Público, onde a Banda Marcial fez uma apresentação com execução do Hino Nacional e outras músicas.