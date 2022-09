FLÓRIDA: Recinto de rodeio recebe calçamento e diversas melhorias

O recinto de rodeio “Arlindo Derroidi” de Flórida Paulista está recebendo a construção de calçamento em concreto no trecho localizado defronte ao antigo Clube dos Caminhoneiros.

O serviço está sendo executado pela equipe do setor de Obras da Prefeitura Municipal que também atuaram na adaptação da estrutura da antiga entrada do recinto que está sendo transformada em um ponto de ônibus.

A obra está sendo realizada pela Prefeitura Municipal e com sua conclusão, vai proporcionar mais segurança para aqueles que diariamente passam pelo local para acessarem o distrito industrial até o trabalho ou nas caminhadas, bem como irá garantir maior limpeza e novo visual ao local que está na entrada da cidade.

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista vem investindo nas últimas semanas em diversas melhorias no recinto de rodeio com reparos em geral e nova iluminação. O local foi utilizado para a realização do Juninão Agro e deve ser utilizado nos eventos de aniversário da cidade no mês de outubro.