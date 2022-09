Força Tática flagra usuário e prende vendedor de drogas em Flórida Paulista

A Força Tática da Polícia Militar flagrou o uso de entorpecentes e prendeu um vendedor de drogas na tarde desta quarta-feira (7) em Flórida Paulista.

O flagrante ocorreu durante patrulhamento das equipes pelo Bairro Morada do Sol, próximo ao Cemitério Municipal.

Segundo apurado pela reportagem do jornal e site Folha Regional que esteve no Plantão Policial de Adamantina, consta no boletim de ocorrência que ao passar pela Rua Pernambuco, os policiais avistaram duas pessoas do sexo masculino, de 25 e 26 anos de idade, que faziam o uso droga na calçada do imóvel.

Ainda segundo dados do boletim de ocorrência, ao serem abordados, um dos envolvidos teria afirmado que comprou droga do responsável pelo imóvel que por sua vez, confirmou que havia vendido o entorpecente.



Na presença da namorada do responsável pela residência, a Força Tática efetuou a vistoria do local e encontrou nove papelotes de cocaína prontos para a venda; maconha; uma balança de precisão; tesoura e R$ 2.203,00 em notas diversas.

O acusado foi encaminhado para o Plantão Policial onde foi apresentado e permaneceu detido à disposição da Justiça pelo crime de tráfico de entorpecentes.

A namorada do acusado e o rapaz que fazia uso da droga, foram ouvidos, qualificados e liberados.

A Polícia Civil vai apurar o caso.