Justiça afasta vereadores e servidores da Prefeitura de Flora Rica

O juiz da 2ª Vara do Fórum da Comarca de Pacaembu, Rodrigo Antonio Menegatti, determinou o afastamento de seus cargos de três vereadores e de três servidores municipais da Prefeitura de Flora Rica.

Todos eles são alvos da Operação A Grande Família, que investiga um suposto esquema de desvio de combustíveis no âmbito da Prefeitura de Flora Rica.

Os vereadores afastados dos cargos pela decisão judicial liminar, mas sem prejuízo da remuneração, são os seguintes: Edivaldo Alves Brito, o “Dil Brito” (PSDB), Moisés da Silva, o “Jarrão” (PSB), e José Tenório Cavalcante, o “Zé do Galo” (PSDB).

Já os funcionários da Prefeitura afastados dos cargos, também sem prejuízo dos salários, são:



João Lucas Telles, chefe de Assuntos Jurídicos, Lorraine Santos Miranda, chefe do setor de Licitações e Manuel Messias Olegário, chefe do Almoxarifado.

A decisão liminar que determinou o afastamento dos vereadores e servidores foi obtida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MPE-SP) nesta segunda-feira (5) em ação que trata do desvio de combustíveis no âmbito da Prefeitura de Flora Rica.

Ao todo, a Promotoria de Justiça de Pacaembu denunciou 40 pessoas que seriam beneficiadas pelo esquema, envolvendo crimes de desvio de bens públicos e corrupção.

O esquema foi detectado pela operação que já havia resultado no afastamento de diversos agentes públicos em abril.

Segundo o MPE-SP, Flora Rica é o quarto menor município paulista e, de acordo com os dados levantados na operação conjunta com a Polícia Civil e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), tem gasto de combustível bastante superior ao de outras localidades de igual porte.

“As despesas extrapolam significativamente o valor por habitante de outras localidades com frotas maiores, com desvios estimados em ao menos R$ 350 mil no período de 2021 e 2022”, salientou a Promotoria.