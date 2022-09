Osvaldo Cruz F.C. Sub-15 vence o Desportivo Brasil pelo Campeonato Paulista

Após dois resultados negativos diante do Palmeiras e São Bento de Sorocaba (pelo mesmo placar 1 a 0), a equipe do Sub-15 do Osvaldo Cruz F.C. conquistou os seus 3 primeiros pontos na competição.

A conquista dos 3 pontos foi na importante vitória por 1 a 0, contra o Desportivo Brasil, com o gol marcado por Elierdson, no sábado (3) no Estádio Municipal Alonso Carvalho Braga “Alonsão ” em Tupã.

O resultado mantém chance da equipe Osvaldocruzense de respirar aliviado e manter a sua chance de buscar a classificação.

No encerrando do primeiro turno da 3ª fase no Grupo 22, o Palmeiras venceu por 2 a 0, com os gols de Murilo Dourado e Erick Belé a equipe do São Bento em Sorocaba.

PORTO FELIZ

A equipe Sub -15 do Osvaldo Cruz F.C. volta a campo pela primeira rodada do returno jogando no sábado (10) às 9h00 no Estádio Municipal Ernesto Roco em Porto Feliz, contra o mesmo adversário Desportivo Brasil.

Já o Palmeiras no mesmo dia e horário, no campo da Academia Futebol – 2, em Guarulhos, enfrenta o E.C. São Bento.

CLASSIFICAÇÃO

1° Lugar: Palmeiras- 9

2º lugar: Desportivo Brasil – 3, Osvaldo Cruz – 3 e e São Bento – 3

JOGADORES

A equipe do Osvaldo Cruz F.C. conta em seu elenco com jogadores de Adamantina, Lucélia, Pracinha, Indaiá do Aguapeí distrito de Flórida Paulista e de outros estados.