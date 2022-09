FLÓRIDA: Prefeitura faz ação com alunos da escola Pércio

A Prefeitura de Flórida Paulista, por meio das Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria de Educação e Secretaria de Agricultura e Abastecimento, formaram uma parceria com a PEI – E.E. Dr. Pércio Gomes Gonzáles em especial com a Eletiva ECOPércio – Ações Ambientais, no intuito de promover ações embasadas na sustentabilidade com foco em educação ambiental junto aos alunos do Ensino Médio da rede Estadual de Ensino.

A parceria visa a produção de mudas de espécies arbóreas nativas, exóticas e frutíferas, que serão destinadas para ações de recuperação de áreas rurais degradadas, recuperação de áreas de preservação permanente, revitalização de áreas urbanas, e doações para a população.

De acordo com o secretário de Meio Amente, Odmir Cândido Júnior, o projeto tem como objetivo de familiarizar os alunos com o meio ambiente, conscientiza-los, e trazer interesse como alternativa futura de carreira profissional na área de meio ambiente, enriquecendo o projeto de vida de cada aluno.

A parceria vem acontecendo todas as quintas-feiras no período das 16h45 às 18h15 no Viveiro Municipal de Florida Paulista e os alunos do ensino médio da PEI – Dr. Pércio Gomes Gonzáles são acompanhados pelo secretário Odmir Cândido da Silva Júnior, professora Janaina Martins de Souza e professor José Aleixam dos Santos.