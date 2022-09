FLÓRIDA: Sindicato Rural faz nova capacitação da “Feira do Produtor Rural”

O Sindicato Rural de Flórida Paulista, em parceria com o Senar, está finalizando uma nova capacitação do projeto Feira do Produtor Rural.

A ação visa promover e incentivar a agricultura familiar no município e já está em funcionamento desde o ano passado.

O curso capacita os produtores locais com aulas práticas e técnicas de produção, colheita, disposição de produtos e apresentação aos clientes.

A Feira do Produtor Rural acontece na praça Gerson Ferracini todas as quartas- -feiras, das 16h às 20h, onde são montadas as barracas personalizadas produzidas pelos próprios participantes. Uma nova turma está na fase final de capacitação.

Para o início do ano de 2023 já está sendo programada uma nova formação e os interessados podem entrar em contato com o Sindicato Rural que fica na avenida José Fróio, 68 – ao lado de Borges Materiais para Construção.