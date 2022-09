Polícias Civil e Militar fazem operação de combate e repressão ao tráfico

A operação denominada “Independência”, foi realizada nesta sexta-feira (9), e visou reprimir o tráfico ilícito drogas e outros ilícitos. Contou com a participação de integrantes de unidades especializadas como GOE, Força Tática, BAEP, Canil e o Helicóptero Águia. A operação denominada “Independência”, foi realizada nesta sexta-feira (9), e visou reprimir o tráfico ilícito drogas e outros ilícitos. Contou com a participação de integrantes de unidades especializadas como GOE, Força Tática, BAEP, Canil e o Helicóptero Águia.

A Polícia Civil, por intermédio por intermédio da Unidades Especializadas (Delegacia de Investigações Gerais – DIG e Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes – DISE), realizou nesta sexta-feira (9), a operação Independência em parceria com a Polícia Militar. A ação policial foi realizada visando reprimir o tráfico de drogas, além de coibir eventual prática de outros delitos, no município de Dracena.



Foram cumprindo dois mandados de busca domiciliares, em residências do localizadas no bairro Metrópoles e no Jardim Vera Cruz, dois homens suspeitos, com de 27 e 32 anos, foram presos pelo crime de tráfico de drogas. Foram apreendidos maconha, cocaína e drogas sintéticas.

A operação contou com o emprego de 16 viaturas operacionais e cerca de 50 agentes das policiais Civil e Militar, bem como o Helicóptero Águia, do Grupamento de Radiopatrulha Aérea.