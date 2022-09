Ênio Nagano obtém o primeiro lugar com animal da raça Paint Horse em prova da Expo Prudente

Ele apresentou o animal Telling Run Kid da raça Paint Horse



O empresário floridense Ênio Nagano (Supermercados Ikeda de Flórida Paulista), conquistou o 1º lugar em prova realizada na Expo Prudente 2022.



Ele apresentou seu animal Telling Run Kid da raça Paint Horse que pertence ao seu Haras Vale Dourado.



Realizado pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalo da Raça Paint (ABCPaint), o primeiro campeonato PrudenPaint, de torneio com cavalos, teve provas de baliza, conformação, laço em dupla, ranch sorting, team penning e tambor, nesta sexta-feira (9).



Ênio participou na modalidade de “conformação” garantindo a conquista do 1º lugar no “podium”.



O empresário vem se destacando em competições deste gênero e inclusive também foi campeão na semana passada de evento realizado na cidade de Tatuí, no Centro Hípico.