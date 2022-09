Eventos de leilão e provas com cavalos acontecem durante a 59ª Expo Prudente neste fim de semana

O presidente também falou sobre a importância destes eventos de cavalos para a região de Presidente Prudente.

“O primeiro Paint Horse que eu vi, vinte e poucos anos atrás, foi aqui em Presidente Prudente. Eu criava Quarto de Milha e vinha nas exposições e leilões de Prudente, então, é um lugar que tem que ter os eventos de cavalos, porque tem muitos criadores. A Paint pretende voltar no ano que vem com uma exposição ainda maior”, concluiu.

“Vão ser 37 lotes, genética de ponta com todos os criadores do Brasil. Depois vão ter 15 garanhões disponibilizando vendas de sêmen e ventre de éguas importadas. Potros, potras, cavalos domados, cavalos em treinamento e competição, este leilão vai agregar demais para a raça, tem para todos os gostos e tipos de clientes”, explicou Daia.

O empresário Paulo Lima, que é criador de cavalos da raça Paint Horse, mencionou a importância do retorno do evento.

“Este evento é muito importante para a economia de Presidente Prudente e da nossa região. Devemos lembrar que Presidente Prudente e região são o berço do Quarto de Milha, consequentemente do Paint Horse, e do Nelore Mocho. Nós queremos manter estes expedientes dentro do município”, pontuou Paulo Lima.