FLÓRIDA: Acidente entre carro e caminhão deixa motorista preso nas ferragens

Um acidente entre um carro e um caminhão caçamba de uma usina ocorrido em Flórida Paulista na noite desta sexta-feira (9), deixou um homem ferido.

O acidente ocorreu na curva da “Reta 5”, na vicinal que liga Flórida Paulista ao distrito de Indaiá do Aguapeí.

Segundo apurado pelo jornalismo Folha Regional junto às autoridades policiais, consta no boletim de ocorrência, na versão do condutor do caminhão, que ele estava em seu interior e parado em um ponto de apoio, quando percebeu que o carro saiu da pista e o atingiu.



O veículo Prisma colidiu de frente com o caminhão e o motorista que é morador de um assentamento de Mirandópolis, ficou preso nas ferragens e precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros de Adamantina que o encaminhou para a Santa Casa de Flórida Paulista de onde posteriormente foi encaminhado para uma unidade de saúde de suporte avançado, já que se queixava de dores na clavícula, costela e tórax.

Apesar do susto, o motorista do caminhão não sofreu ferimentos. A Polícia Militar registrou a ocorrência, acionou a perícia e um guincho para a remoção do carro do local do acidente.

As causas do acidente vão ser apuradas pela Polícia Civil que contará com um laudo que deve ser emitido nos próximos dias.