Caminhão carregado com papel celulose tomba SP-294 e deixa duas pessoas feridas

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, o caminhão semi-reboque transitava na SP-294, sentido Irapuru (SP) à Dracena (SP), quando o motorista perdeu o controle da direção após um dos pneus ter estourado na altura do km 640, mais 300 metros.

A via ficou parcialmente interditada, pois o caminhão tombou em direção à pista, espalhando o carregamento de papel celulose no local. Em seguida, o veículo foi acomodado no acostamento e a carga foi carregada em outro caminhão. O trânsito já foi liberado.