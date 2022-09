Equipe de Flora Rica é campeã de Campeonato Intermunicipal

Neste domingo, dia 11, aconteceu a grande final do 8º Campeonato Intermunicipal Society de Futebol de Flora Rica. O campeonato começou com oito equipes de cinco municípios diferentes e todos os times com um só objetivo, conquistar o título e a premiação máxima de R$ 1000.

Na disputa pelo terceiro lugar entre Santo Expedito X Desistimos Esporte Clube de Dracena, a equipe dracenense venceu de 1 a 0, ficando em terceiro lugar.

Já na grande final entre Real Flora de Flora Rica X Real Madruga de Pacaembu o jogo foi disputado do começo ao fim. A partida acabou em 0 a 0, desta forma indo para a decisão nos pênaltis.

Nos pênaltis, o Real Flora contou com a energia positiva dos seus torcedores que estavam presentes e acabou vencendo a equipe pacaembuense, conquistando o título do disputado campeonato.

As partidas aconteceram no Estádio Municipal de Flora Rica, sendo que foi finalizado com a premiação das equipes melhores classificadas e atletas que se destacaram.

O Diretor de Esportes de Flora Rica Roberto Ribeiro Nardi Júnior, parabeniza todas às oito equipes que participaram do campeonato e em especial a equipe campeã Real Flora pela belíssima conquista.