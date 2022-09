FLÓRIDA: Prefeitura contrata show com Ana Castela para o rodeio no aniversário da cidade

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista está publicando termo de homologação de contratação de show musical para as comemorações do aniversário da cidade que ocorre no mês de outubro.

Na publicação oficial da Prefeitura Municipal, foi contratado o show com cantora sensação do momento Ana Castela que vem atraindo multidões em suas apresentações pelo país.

De acordo com a publicação da Prefeitura Municipal, a contratação será por ocasião da realização do Rodeio Municipal nos dias 27, 28 e 29 de outubro. A apresentação exclusiva da cantora Ana Castela será no dia 28 de outubro (sexta-feira).

Desta forma fica também confirmada a realização do rodeio no aniversário de Flórida Paulista.