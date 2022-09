Helicóptero cai durante tentativa de pouso em aeroporto de Lençóis Paulista

De acordo com a Polícia Militar, o piloto, de 58 anos, estava sozinho na aeronave. O acidente foi por volta das 14h30. A vítima teve ferimentos e foi encaminhada a UPA da cidade.

O aeroporto de Lençóis Paulista fica no quilômetro 116 da Rodovia Osni Mateus, a SP-261. As causas do acidente serão apuradas.